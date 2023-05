Das Podest

1. Max Verstappen (NED, Red Bull)

2. Sergio Perez (MEX, Red Bull)

3. Fernando Alonso (ESP, Aston Martin)

Wie bei der Premiere im Vorjahr hat Max Verstappen erneut den GP in Miami gewonnen. Der Niederländer holte sich seinen insgesamt 38. Formel-1-Sieg und baute seinen Vorsprung in der WM-Wertung auf seinen Teamkollegen Sergio Perez auf 14 Zähler aus. In Sachen Siegen steht es in diesem Jahr 5:0 für Red Bull gegen die gesamte Konkurrenz und 3:2 für Verstappen gegen Perez.

Die Entscheidung führte der 25-Jährige 10 Runden vor Schluss herbei. Er überholte Perez aussen und schaute in der Folge nicht mehr zurück. Kurz zuvor war er knapp hinter dem Mexikaner nach seinem einzigen Boxenstopp wieder auf die Strecke gekommen.

00:22 Video Verstappen zieht spielend leicht an Perez vorbei Aus Sport-Clip vom 07.05.2023. abspielen. Laufzeit 22 Sekunden.

Verstappen arbeitet sich schnell vor

Bereits in der 15. von 57 Runden hatte Verstappen sich auf dem Miami International Autodrome von Startplatz 9 auf Position 2 vorgearbeitet. Perez, der von der Pole Position ins Rennen gegangen war, fuhr nach 21 Runden an die Box. Im Gegensatz zu Verstappen waren bei ihm wie bei der Mehrheit der Piloten Medium-Reifen aufgezogen worden.

Der Niederländer konnte mit seinen harten Reifen lange draussen bleiben und sich an der Spitze des Rennens einen Vorsprung erarbeiten, bevor er selbst an die Box fuhr.

Alonso wieder «best of the rest»

Fernando Alonso kehrte nach dem 4. Platz zuletzt in Aserbaidschan auf das Podest zurück und wurde zum 4. Mal in 5 Rennen Dritter.

Charles Leclerc war weit von einer Aufholjagd à la Verstappen entfernt. Der Monegasse, der im Qualifying nach einem Dreher in der Abschrankung gelandet war, hielt seinen 7. Rang. Sein Ferrari hatte den Unfall augenscheinlich trotz diverser Ersatzteile nicht gut überstanden. Etwas besser lief es Carlos Sainz, der zwar im Vergleich zum Qualifying zwei Plätze einbüsste, sich aber zwischen den Mercedes George Russell und Lewis Hamilton auf Rang 5 einreihte.

Federers Support hilft Alfa Romeo nicht

Keine Punkte gab es erneut für Alfa Romeo. Unter den Augen von Roger Federer, der als Zuschauer an der Strecke weilte, verzeichnete Valtteri Bottas zwar einen guten Start, verlor aber in der Folge an Terrain und beendete das Rennen als 13. Guanyu Zhou musste sich mit Platz 16 zufrieden geben.

Legende: Prominente Zaungäste Roger Federer, flankiert von Venus und Serena Williams, liess sich das Spektakel in Miami nicht entgehen. imago images/Panoramic

So geht es weiter

Der Formel-1-Tross reist weiter nach Europa. Am 21. Mai steht zuerst der GP der Emilia Romagna in Italien an, ehe es an den darauffolgenden Wochenenden in Monaco und Spanien weitergeht.