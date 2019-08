Das Team Alfa Romeo Sauber muss noch rund 7 Wochen auf den endgültigen Entscheid nach dem Rekurs gegen die Zeitstrafen von Kimi Räikkönen und Antonio Giovinazzi im GP von Deutschland warten. Der Internationale Automobil-Verband wird den Fall erst am 24. September an seinem Sitz in Paris behandeln.

Räikkönen und Giovinazzi waren am Sonntag nach dem Rennen in Hockenheim mit dem Zuschlag von 30 Sekunden auf ihre Fahrzeit belegt worden. Die Stewards hatten eine reglementswidrige Einstellungen der Kupplung in den beiden Autos beanstandet. Die Verantwortlichen des Zürcher Rennstalls legten Einspruch ein.