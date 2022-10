Das Rennen in Suzuka findet mit Max Verstappen den erwarteten Sieger – vor allem aber einen überraschten Weltmeister.

Das Podest

1. Max Verstappen (NED, Red Bull)

2. Sergio Perez (MEX, Red Bull)

3. Charles Leclerc (MON, Ferrari)

Es schien, als würde Max Verstappen Asien ohne den 2. WM-Titel verlassen. Der Niederländer gewann zwar den verkürzten GP von Japan und feierte den 12. Saisonsieg, konnte sein Punktekonto aber scheinbar nicht vorentscheidend ausbauen. So blieben beim 25-Jährigen die ganz grossen Emotionen während des Siegerinterviews aus.

Erst als Johnny Herbert den sichtlich verdutzten Verstappen über seine Titelverteidigung aufklärte, brach auch beim Protagonisten und dessen Team kollektiver Jubel aus. Obschon nur 28 von 53 Runden gefahren wurden, vergab der Weltverband die volle Punktzahl und bezog sich damit auf das Reglement.

02:42 Video Verstappen erfährt beim Interview, dass er Weltmeister ist Aus Sport-Clip vom 09.10.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 42 Sekunden.

Dieses besagt, dass die absolvierte Distanz nach einem Neustart in Anschluss an eine Rote Flagge und anschliessend regulärem Rennende keine Rolle spielt. Ein Faktor, der bei sämtlichen Anwesenden offenbar lange Zeit für Verwirrung sorgte.

Den Weg zum überraschenden Coup von Verstappen leitete mit Charles Leclerc ausgerechnet der grösste Widersacher des Red-Bull-Piloten ein. Eine unerlaubte Abkürzung im finalen Zweikampf mit Sergio Perez sollte den Monegassen nach einer fünfsekündigen Zeitstrafe im Nachgang noch den 2. Platz kosten. Damit wurde auch die verpasste schnellste Rennrunde Verstappens zur Makulatur.

00:59 Video Leclerc patzt in der vorletzten Kurve und ebnet Verstappen den Weg zum WM-Triumph Aus Sport-Clip vom 09.10.2022. abspielen. Laufzeit 59 Sekunden.

Regenchaos erforderte Restart

Die Rückkehr der Formel 1 in Suzuka war von Beginn weg von starkem Regen geprägt gewesen und hatte beim 1. Startversuch bereits auf der 2. Runde einen Unterbruch zur Folge gehabt. Opfer von den äusseren Bedingungen und fehlenden Regenreifen wurden unter anderem Carlos Sainz (Aquaplaning), Alexander Albon sowie Alfa-Romeo-Pilot Guanyu Zhou, der überdrehte.

00:43 Video Eingeschränkte Sicht: Gasly fährt mit Werbebande vor seinem Boliden Aus Sport-Clip vom 09.10.2022. abspielen. Laufzeit 43 Sekunden.

Aus dem Unfall des spanischen Ferrari-Fahrers resultierte auch für Pierre Gasly im AlphaTauri eine Schrecksekunde. Der Franzose gabelte eine losgelöste Werbebande auf und fuhr mit deutlich eingeschränkter Sicht auf der nassen Unterlage weiter. Kurz davor hatte Gasly bereits Glück, als er einen Bergungskran mit hoher Geschwindigkeit passierte.

Verstappens Warterei endet spektakulär

Beim Restart rund zwei Stunden später war es dann umgekehrt: Alle Fahrer starteten mit Full-Wets, wechselten aber alsbald zurück auf Intermediate-Reifen. Mit der inzwischen verbesserten Sicht kam wie erwartet Pole-Setter Verstappen am besten zurecht und feierte einen Start-Ziel-Sieg.

Die entscheidende Szene ereignete sich aber wie erwähnt hinter dem Boliden des Niederländers. Der Zweikampf zwischen Perez und Leclerc sorgte damit nicht nur ein spektakuläres Rennfinish – sondern auch für ein denkwürdiges Ende im Kampf um den WM-Titel.

Alfa Romeos können gute Ausgangslage nicht nutzen

Das Qualifying hatte der Hinwiler Rennstall noch erfreulich absolviert, am Renntag selbst verloren aber sowohl Valtteri Bottas (P12) als auch Zhou (P14) bereits beim erstmaligen Start jeweils zwei Positionen.

Auch im zweiten Versuch kam das Duo nicht auf Touren und beendete das Rennen auf den Plätzen 15 respektive 16. Mit der schnellsten Rennrunde gelang Zhou immerhin ein Achtungserfolg, weil der Chinese aber die Top 10 verpasste, gab es keinen Zusatzpunkt.

So geht es weiter

Nach zwei Wochen Pause geht es für den Formel-1-Zirkus am übernächsten Wochenende in Austin, Texas weiter. Aufgrund der Zeitverschiebung finden aus Schweizer Sicht sowohl das Qualifying als auch der Grosse Preis der USA selbst am Sonntag statt. Mit SRF sind Sie wie gewohnt live dabei.