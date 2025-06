Legende: Steht unter Beobachtung Max Verstappen. imago images/Eibner

Max Verstappen muss den Löwen, den er auf der Oberseite seines Helms als Markenzeichen trägt, in seinen Gedanken zähmen. Vor dem Grossen Preis von Kanada versetzt eine drohende Rennsperre des Formel-1-Weltmeisters sein Red-Bull-Team jedenfalls schon in Alarmbereitschaft. «Es wäre eine Katastrophe, wenn er in Österreich nicht starten könnte», schrieb Motorsportberater Helmut Marko in einer Kolumne bei speedweek.com.

Im ohnehin schon komplizierten WM-Kampf mit den überlegenen McLaren-Boliden wäre ein verpasster Grand Prix ein Desaster, vom PR-Debakel für Red Bull beim «Heimrennen» in Spielberg und den tausenden enttäuschten Fans aus den Niederlanden ganz zu schweigen.

Ich kann nicht einfach bei allem zurückziehen, ich werde einfach wie immer fahren.

Doch die Gefahr ist äusserst real. Nach seinem Rammstoss gegen Mercedes-Pilot George Russell in Spanien steht Verstappen bei 11 Strafpunkten – und ist damit nur einen entfernt von einer Sperre. Zuvor sorgten zwei kleine Vergehen in Brasilien und Katar für Verstappens prall gefülltes Punktekonto.

Nach Österreich fallen dann die ersten Strafpunkte wieder weg. «Ich kann nicht einfach bei allem zurückziehen, ich werde einfach wie immer fahren. Ich vertraue mir selbst», sagte der amtierende Weltmeister.

Rückfall in alte Muster

Der Gegnerdruck scheint den nach seinen mittlerweile 4 Titeln so erwachsen erscheinenden Ausnahmefahrer doch hin und wieder in alte Muster zurückfallen zu lassen. Schon zu Beginn seiner Karriere war Verstappen durch zu harte Manöver aufgefallen. In seinem RB21 kämpft der 27-Jährige in den meisten Rennen in diesem Jahr mit eher stumpfen Waffen gegen die McLaren – das Potenzial für eine neuerliche Entgleisung ist also da.

McLaren sei «nicht mal in meinem Kopf», meinte Verstappen vor dem GP Kanada, zu schnell und überlegen sei der Konkurrent. Offenbar genau wie weitere Strafpunkte. «Ich komme hierher, um Rennen zu fahren, und ich werde so fahren, wie ich denke, dass ich fahren sollte. Und dann gehen wir zum nächsten Rennen».

In Kanada winkt ein Rekord

In Montreal kämpft Verstappen um einen Rekord. Noch nie gelang es einem Formel-1-Piloten, 4 Mal in Folge auf der Traditionsstrecke zu triumphieren. Neben Verstappen gewannen nur die beiden Rekordweltmeister Michael Schumacher (2002-2004) und Lewis Hamilton (2015-2017) schon drei Mal nacheinander.

