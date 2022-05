Max Verstappen (Red Bull) gewinnt den Grossen Preis von Spanien in Montmelo vor seinem Teamkollegen Sergio Perez und George Russell im Mercedes.

Verstappen profitiert von einem Ausfall Charles Leclercs (Ferrari) in der 27. Runde und übernimmt die WM-Führung.

Valtteri Bottas wird guter 6. und vergibt eine bessere Rangierung wegen einer nicht aufgegangen Reifenstrategie.

«Nein, nein, nein, was passiert da?» Charles Leclercs Funkspruch in der 27. von 66 Runden beim Grossen Preis von Spanien nahe Barcelona liess nichts Gutes verheissen. Und tatsächlich bog der Monegasse kurz darauf in die Boxengasse ein, um seinen Arbeitstag wegen verlorener Leistung zu beenden.

Damit machte der WM-Leader im Ferrari, der zu diesem Zeitpunkt das Rennen souverän anführte und einem sichergeglaubten Sieg entgegenfuhr, die Bühne für andere frei: Statt Leclerc liessen das Red-Bull-Duo sowie ein Brite im Mercedes die Korken knallen:

Das Podest

1. Max Verstappen (NED, Red Bull)

2. Sergio Perez (MEX, Red Bull)

3. George Russell (GBR, Mercedes)

Verstappens Sieg und Eroberung der WM-Spitze waren keineswegs einfach: Nachdem sein Bolide in der 8. Runde von einer starken Windböe erfasst worden war, kam der Niederländer von der Strecke ab und hatte zwischenzeitlich den 4. Platz inne. In der Folge kämpfte er zudem mit Problemen am Heckflügel, Manöver in den DRS-Zonen erwiesen sich als schwierig.

Nach dem Ausfall Leclercs lag George Russell im mit besserer Performance ausgestatteten Mercedes kurzzeitig in Führung, musste den aber weiter deutlich stärkeren «Bullen» wieder das Feld überlassen. Entscheidend an die Spitze setzte sich Verstappen in Runde 49, sein mexikanischer Teamkollege liess ihn gemäss Stall-Order passieren.

Bottas schnuppert kurzzeitig am Podest

Von Position 7 aus gestartet, konnte sich Valtteri Bottas im Alfa Romeo noch um eine Position verbessern. In Runde 39 lag der Finne gar auf Rang 4, musste sich in der Folge wegen stark abbauender Reifen aber noch von Lokalmatador Carlos Sainz (Ferrari) und Lewis Hamilton (Mercedes) überholen lassen – die Reifenstrategie des Hinwiler Rennstalls ging damit nicht vollends auf. Guanyu Zhou (CHN), zweiter Alfa-Pilot, schied aus.

Hamilton rehabilitiert sich

Für den siebenfachen Weltmeister Hamilton (Startplatz 6) hatte das Rennen äusserst ungünstig begonnen: Kurz nach dem Start kam es zwischen ihm und Haas-Pilot Kevin Magnussen (DEN) zu einem Rencontre, das einen frühen Besuch des Briten in der Boxengasse zur Folge hatte. Bis zur Schlussphase des Rennens kämpfte sich dieser vom Ende des Feldes wieder erfolgreich bis auf den 4. Rang vor, musste diesen 2 Runden vor dem Schwenken der Zielflagge aber wieder Sainz überlassen.

Stimmen zum Rennen

So geht's weiter

Bereits in der kommenden Woche geht es mit dem prestigeträchtigen Rennen in Monte Carlo weiter. Bei seinem Heimrennen wird Leclerc die Chance erhalten, Verstappen wieder von der Spitze der WM-Wertung zu verdrängen. Das Qualifying am Samstag sowie das Rennen am Sonntag sehen Sie wie gewohnt live bei SRF.