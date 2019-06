Der Brite siegte in Monaco mit «toten» Reifen. Kommentator Stäuble nimmt die Ereignisse noch einmal unter die Lupe.

Lewis Hamilton sicherte sich vor knapp 2 Wochen in Monaco seinen 4. Saisonsieg. Gemäss Aussagen des Briten stand der Erfolg im Fürstentum allerdings auf der Kippe. So gab Hamilton zu Protokoll, dass die Reifen an seinem Mercedes keine Runde länger gehalten hätten.

SRF-Kommentator Michael Stäuble hegt Zweifel an den Aussagen des WM-Leaders. Kevin Magnussen und Daniel Ricciardo hätten das Rennen unter den gleichen Voraussetzungen problemlos zu Ende fahren können. Die ausführliche Analyse von Stäuble zu Hamiltons Reifendrama in Monaco sehen Sie oben im Video.