Mehr Rennen, schnellere Autos: Die körperliche Belastung für Formel-1-Piloten nimmt kontinuierlich zu. «Der Sport hat sich sehr verändert», sagt Aleix Casanovas. Der Spanier ist Leistungscoach von George Russell und arbeitet seit neun Jahren mit dem britischen Mercedes-Piloten zusammen.

4,5 kg Wasserverlust in einem Rennen

Eine Formel-1-Saison birgt unterschiedlichste Herausforderungen, z.B.:

«Triple Headers»: Drei GP an drei aufeinanderfolgenden Wochenenden wie derzeit in Imola (18. Mai), Monaco (25. Mai) und Montmelo (1. Juni). Neben Trainings, Qualifyings und Rennen bedeutet dies auch Sponsoring-, Fan- und Medientermine.

Weite Reisen mit Jetlags. So fand eine Woche nach dem GP Japan bereits das Rennen in Bahrain statt.

Sehr heisse Austragungsorte. Der Wasserverlust in einem Rennen ist enorm. Russell verlor beispielsweise an einem GP 4,5 kg Wasser. Auf die Hitze wird mit Saunatraining vorbereitet.

Im Cockpit wirken teilweise bis zu 6 G auf die Fahrer – also das Sechsfache des Körpergewichts. «Und die Autos erlauben es, immer schneller in die Kurven zu fahren», sagt Casanovas. Hoch ist insbesondere der Druck auf die Nackenmuskulatur.

Allerdings nicht überall gleich: «Auf einigen Kursen wie Silverstone oder Katar wird der Nacken stark belastet, auf anderen wie Baku weniger. Deshalb müssen wir immer einige Schritte vorausdenken und gezielt trainieren.» Während der Saison seien allerdings angesichts des Zeitmangels oft nur «Mikrosessions» möglich.

Senioren im F1-Cockpit?

Wie lange kann unter diesen Umständen ein Fahrer Höchstleistungen erbringen? Immerhin ist Lewis Hamilton bereits 40-jährig, Fernando Alonso sogar 43 Jahre alt.

«Schwierige Frage», sagt Casanovas, der die Oberaufsicht über das Trainerteam mit Mentalcoach und Ernährungsfachmann hat. Die Erkenntnisse der Sportwissenschaft ermöglichten den Athleten zwar, immer länger topfit zu bleiben. Gleichzeitig werde die Saison immer anspruchsvoller.

Für seinen inzwischen 27-jährigen Schützling, der diese Saison bislang 4 Podestplätze herausgefahren hat, ist er jedenfalls optimistisch: «Ich weiss, dass George eine lange Karriere haben wird. Ich darf deshalb nicht nur an das Jetzt denken. Ich will, dass er so lange wie möglich gesund bleibt.»

