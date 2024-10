Das Podest

1. Carlos Sainz (Ferrari)

2. Lando Norris (McLaren)

3. Charles Leclerc (Ferrari)

Bis 8 Runden vor Schluss sah alles nach dem zweiten Ferrari-Doppelsieg binnen einer Woche aus. Hatte vor einer Woche Charles Leclerc beim GP der USA in Austin gesiegt, hatte nun Carlos Sainz die Nase vorn. Der Spanier zeigte denn auch bis zum Ende eine souveräne Leistung – im Gegensatz zu seinem monegassischen Teamkollegen.

Mit dem aufholenden Lando Norris (GBR) im Rückspiegel rutschte Leclerc auf der Start-Ziel-Geraden von der Strecke, konnte seinen Boliden aber gerade noch so im Rennen halten. Norris im McLaren profitierte, zog vorbei und sicherte sich Platz 2 in der Endabrechnung. Leclerc blieb mit Rang 3 immerhin ein Podestplatz.

01:14 Video Leclerc knallt fast die Wand und verliert Platz 2 Aus Sport-Clip vom 27.10.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 14 Sekunden.

Norris holt in der Gesamtwertung auf

Norris machte dank dem 2. Platz 10 Punkte auf WM-Leader Max Verstappen gut. 4 Rennen vor Schluss liegt der Brite aber immer noch 47 Punkte hinter dem Niederländer.

Verstappen erlebte ein turbulentes Rennen. Erst schnappte sich der Weltmeister beim Start Pole-Setter Sainz. Nach einer Safety-Car-Phase – der Japaner Yuki Tsunoda (JPN/Racing Bulls) war kurz nach dem Start mit Alexander Albon (THA/Williams) kollidiert – dauerte es 3 Runden, ehe Sainz zurückschlug und Verstappen wieder auf Platz 2 verdrängte.

01:53 Video Tsunoda und Albon fliegen nach dem Start ab Aus Sport-Clip vom 27.10.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 53 Sekunden.

Verstappen hält den Schaden in Grenzen

Der Red-Bull-Pilot sah sich unmittelbar danach in einen Zweikampf mit Norris verwickelt. Als die beiden von der Strecke kamen, liess sich Leclerc nicht zweimal bitten, schnappte sich das Duo und sorgte für eine Ferrari-Doppelführung, die lange Bestand haben sollte.

01:08 Video Sainz und Leclerc holen sich die Plätze 1 und 2 Aus Sport-Clip vom 27.10.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 8 Sekunden.

Verstappen sah sich mit noch mehr Ungemach konfrontiert. Für seine regelwidrigen Manöver erhielt er zweimal eine 10-Sekunden-Strafe aufgebrummt und fiel zwischenzeitlich auf Rang 15 zurück. Mit einer Aufholjagd und Schlussrang 6 konnte der Niederländer den Schaden in Grenzen halten.

Sauber geht wieder leer aus

Einmal mehr chancenlos im Kampf um die WM-Punkte waren die beiden Sauber-Piloten. Valtteri Bottas (FIN) beendete das Rennen auf Rang 14, Guanyu Zhou (CHN) wurde 15.

So geht es weiter

Die Formel 1 bleibt in Übersee, wechselt aber den Kontinent. Am kommenden Wochenende geht es in Sao Paulo mit dem GP von Brasilien weiter. Die weiteren Stationen in diesem Jahr sind Las Vegas (24.11.), Katar (1.12.) und Abu Dhabi (8.12.).