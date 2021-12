Das Podest

1. Max Verstappen (NED, Red Bull)

2. Lewis Hamilton (GBR, Mercedes)

3. Carlos Sainz (ESP, Ferrari)

Der Formel-1-Weltmeister 2021 heisst Max Verstappen! Der Niederländer, punktgleich mit seinem grossen Kontrahenten Lewis Hamilton ins letzte Rennen der Saison gestartet, holte sich beim GP von Abu Dhabi nach einem dramatischen Finale den Sieg und damit die entscheidenden Punkte für seinen 1. WM-Titel. Der Brite musste derweil mit dem 2. Platz vorliebnehmen.

Das Rennen auf dem Yas Marina Circuit war eigentlich entschieden. Hamilton schien der sichere Sieger zu sein, der Champagner stand bereits kalt. Der Mercedes-Pilot führte das Rennen mit grossem Vorsprung an und fuhr seinem 8. WM-Titel entgegen. Doch Nicholas Latifi sorgte dafür, dass das Geschehen 5 Runden vor Schluss noch einmal entscheidend durcheinandergewirbelt wurde. Der Williams-Fahrer setzte seinen Boliden in die Leitplanke, der Safety Car musste ausrücken.

Verstappens unverhoffte Chance

Red Bull reagierte umgehend und stattete Verstappen mit frischen Reifen aus, während sich in der Mercedes-Box Nervosität breit machte. In der Folge sorgten die Rennkommissare für Stirnrunzeln: Dem aufgrund des Boxenstopps zurückgefallenen Verstappen untersagten sie es während Safety-Car-Phase, die von ihm bereits überrundeten Fahrer wieder zu überholen. Kurz darauf schickten die Stewards die überrundeten Fahrer dann aber doch noch ans Ende des Feldes. So konnte Verstappen bei neutralisiertem Rennen seinen Platz hinter Hamilton wieder einnehmen.

Wenig später holten die Rennkommissare den Safety Car dann doch noch rein. Eine Runde vor Schluss kam es tatsächlich zum fliegenden Neustart. Verstappen nutzte die unverhoffte Chance und krallte sich Hamilton auf den letzten Metern. In einem dramatischen Finale schnappte der Niederländer dem Briten den WM-Titel weg und geht als 34. Formel-1-Weltmeister in die Geschichte ein.

Mercedes-Proteste abgewiesen Box aufklappen Box zuklappen Die beiden Proteste von Mercedes nach dem dramatischen Verlust der Fahrer-WM von Lewis Hamilton im letzten Formel-1-Saisonrennen sind von den Rennkommissaren abgewiesen worden. Mercedes hatte versucht, das Rennergebnis in Abu Dhabi wegen zweier mutmasslicher Verstösse gegen das Sportliche Reglement des Automobil-Weltverbandes FIA anzufechten.

Das Rennen hatte bereits turbulent begonnen. Gleich beim Start liess Hamilton, auf Rang 2 gestartet, Pole-Setter Verstappen hinter sich. Bei einer um eine Zehntelsekunde schnelleren Reaktionszeit und durchdrehenden Rädern bei Verstappen war es für den Briten ein leichtes, den Red Bull zu überholen.

Der Konter von Verstappen liess jedoch nicht lange auf sich warten. In Kurve 7 wagte der 24-Jährige den Angriff auf der Innenseite. Der Niederländer befand sich direkt beim Kurveneingang zwar vor dem Mercedes-Fahrer, drängte diesen mit seinem Manöver aber von der Strecke. Hamilton nahm den Notausgang und blieb so vor Verstappen. Red Bull forderte zwar umgehend den ersten Platz zurück, doch die Stewards entschieden sich gegen eine Untersuchung.

So blieb Hamilton an der Spitze des Feldes und baute seinen Vorsprung auf den Niederländer kontinuierlich aus. Einzig, als Verstappens Teamkollege Sergio Perez den von einem Boxenstopp auf die Strecke zurückgekehrten Hamilton nach rund einem Drittel des Rennens in einen Zweikampf verwickeln konnte, vermochte Verstappen den Rückstand auf den Briten zu reduzieren. Die Freude bei Red Bull währte jedoch nur kurz. Nachdem Hamilton Perez doch noch überholen konnte, zog der «Silberpfeil» wieder davon.

Es schien die Entscheidung in diesem Rennen gewesen zu sein. Doch erstens kommt es anders, zweitens als man denkt. Am Ende feierte Verstappen in der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate einen verrückten Sieg vor Hamilton und Carlos Sainz. Es war der Schlussstrich unter eine Saison, die mit einem spektakulären Zweikampf zwischen zwei Überfliegern die Fans während Monaten in Atem gehalten hatte.

Enttäuschung für Alfa Romeo bei Räikkönens Dernière

Eine grosse Formel-1-Karriere ging derweil ohne Erfolgserlebnis zu Ende. Kimi Räikkönen kam nach knapp der Hälfte der Renndistanz von der Strecke und beschädigte seinen Frontflügel. Kurz darauf musste der Finne seinen Boliden abstellen und kletterte zum letzten Mal nach einem Rennen aus einem Formel-1-Wagen. Nach insgesamt 19 Saisons in der Königsklasse sah Räikkönen die letzte Zielflagge nicht mehr. Auch Teamkollege Antonio Giovinazzi konnte das Rennen nicht beenden. Der Italiener musste seinen Alfa-Romeo nach Hydraulikproblemen abstellen.

So geht es weiter

Nach der Saison ist vor der Saison. Bereits in wenigen Monaten fällt der Startschuss in die Formel-1-Saison 2022. Am 20. März rasen die Rennfahrer in Bahrain wieder über den Asphalt.