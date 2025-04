McLaren in den freien Trainings in Suzuka dominant

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Hat die Strecke in Suzuka im Griff Oscar Piastri im McLaren. Keystone/SHUJI KAJIYAMA

Die McLaren-Piloten Oscar Piastri und Lando Norris haben das zweite freie Training in Suzuka dominiert. Der Australier Piastri fuhr Bestzeit, der Brite Norris erreichte Rang 2. Rekordchampion Lewis Hamilton wurde im Ferrari hinter Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls) Vierter.

Nico Hülkenberg (GER) steigerte sich im Vergleich zum ersten Training und belegte im Sauber den 12. Rang. Unmittelbar dahinter klassierte sich sein brasilianischer Teamkollege Gabriel Bortoleto.

Brummschädel bei Doohan

Gleich zu Beginn der Session war es zu einem harten Crash gekommen. Der Australier Jack Doohan flog beim Einlenken in die erste Kurve von der Strecke und prallte heftig in die Streckenbegrenzung. Der Rookie funkte zwar ein «Okay» an die Box, beim Aussteigen aus seinem Alpine wirkte Doohan aber leicht angeschlagen.

Programm-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie den GP Japan wie folgt auf SRF: Sa. 5.4.: Qualifying ab 07:55 Uhr live auf SRF zwei und in der SRF Sport App.

So. 6.4.: GP Japan ab 06:40 Uhr live auf SRF zwei und in der SRF Sport App.

Weil wenig später auch der spanische Routinier Fernando Alonso in seinem Aston Martin im Kies landete und der Rasen abseits der Strecke immer wieder leicht Feuer fing, musste die Session auch danach noch mehrmals unterbrochen werden.

Resultate