Das Podest

1. Sebastian Vettel (Ferrari)

2. Lewis Hamilton (Mercedes) + 11.000 Sekunden

3. Max Verstappen (Red Bull) + 32.700 Sekunden

Vor dem Formel-1-Rennen in Spa-Francorchamps hatte Vettels Rückstand auf den WM-Leader Hamilton 24 Punkte betragen. Im Qualifying vom Samstag hatte sich der Brite auch die Pole geschnappt. Dementsprechend war der Deutsche beim GP in Belgien unter Druck.

Von Beginn an in Front

Vettel griff im Rennen am Sonntag daher früh an. Bereits auf der ersten Geraden konnte er den Mercedes-Piloten überholen. Die Führung liess er sich bis zum Schluss nicht mehr nehmen und verkürzte dank dem Sieg den Rückstand auf Hamilton auf 17 Punkte.

Ein tolles Rennen zeigte Max Verstappen, welcher bei seinem Heim-Rennen die beiden Racing Point Force India überholen konnte und auf den 3. Platz raste.

Spektakulärer Start

Der Ardennen-Klassiker hatte heftig begonnen. Nico Hülkenberg verbremste sich in der 1. Kurve und crashte Fernando Alonso. Dieser hob vom Boden ab und flog über den Sauber-Boliden von Charles Leclerc. Alle 3 Piloten mussten das Rennen aufgeben. Dank dem 10. Platz von Marcus Ericsson sicherte sich der Rennstall aus Hinwil doch noch einen Punkt.

So geht es weiter

Bereits am nächsten Sonntag steht der GP in Monza an. Beim Heimrennen von Ferrari hat Vettel also die Chance, den Rückstand auf Hamilton noch mehr zu verkleinern.

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 26.08.2018, 15:00 Uhr