Als einziges Team hat Sauber in der aktuellen Formel-1-Saison noch keine Punkte gesammelt. Das nagt an Pilot Valtteri Bottas.

18 der insgesamt 24 Grand Prix' in der Formel-1-Saison 2024 sind bereits absolviert und auf das Konto von Sauber ist noch kein einziger WM-Punkt geflossen. Zuletzt war der Hinwiler Rennstall meilenweit entfernt, überhaupt um die Punkte mitkämpfen zu können. Das Auto war schlicht nicht konkurrenzfähig.

Auf der Suche nach Vertrauen

Valtteri Bottas macht denn auch keinen Hehl daraus, dass es für Sauber bisher eine Saison zum Vergessen ist: «Die anderen Teams hatten mehrere grosse Upgrades am Auto, wir hingegen haben das nicht geschafft», so der Pilot, der zusammen mit Guanyu Zhou das Fahrer-Duo bei Sauber bildet.

00:48 Video Warum hapert es bei Sauber dermassen, Valtteri Bottas? Aus Sport-Clip vom 26.09.2024. abspielen. Laufzeit 48 Sekunden.

Für die verbleibenden 6 Renn-Wochenenden fordert der Finne Verbesserungen. Einige Upgrades am Auto seien noch geplant. Das Ziel ist klar: «Ich will Punkte einfahren. Ich will auf keinen Fall die Saison ohne Punkte beenden. Leider brauchen wir dazu auch etwas Glück. Aber wir müssen jetzt einen Fortschritt sehen, der uns im Hinblick auf die Zukunft etwas Vertrauen gibt», so Bottas, den SRF im Rahmen eines Charity Events in Hinwil besucht hat.

00:18 Video Das sind die Ziele von Bottas bis Ende Saison Aus Sport-Clip vom 26.09.2024. Bild: Keystone/AP Photo/Vincent Thian abspielen. Laufzeit 18 Sekunden.

Fährt Bottas auch 2025 für Sauber?

Stichwort Zukunft: Während jene des Teams geklärt ist – Sauber gerät auf das Jahr 2026 hin vollumfänglich in die Hände von Audi –, ist die Zukunft von Bottas noch ungewiss. Aktuell laufen Gespräche über eine Vertragsverlängerung bei Sauber.

Details möchte der 35-Jährige jedoch nicht verraten: «In diesem Sport ist nichts garantiert, solange der Vertrag nicht unterschrieben ist. Aber ich war immer zuversichtlich und das bin ich auch jetzt», lässt der Finne verlauten.