Neue Fahrer, schwierige Vorbereitung: Vor dem Saisonauftakt in der Formel 1 gibt es bei Sauber noch so einige Fragezeichen.

Nach dem Debakel-Jahr 2024 geht Sauber mit viel Ungewissheit in die neue Saison in der Formel 1. Wie schlägt sich das neue Fahrerduo mit Nico Hülkenberg und Gabriel Bortoleto? Und ist das Auto konkurrenzfähiger als in der letzten Saison, wo mit grossem Rückstand der letzte Rang in der Konstrukteurs-Wertung resultierte?

Es sind Fragen, auf welche der Schweizer Rennstall erst nach dem Auftaktrennen in Australien am Wochenende Antworthinweise haben wird. Nach der Testphase in Bahrain, in welcher sich beim Sauber-Boliden einige Probleme offenbarten, scheint die Zuversicht vor dem Saisonstart nicht allzu gross zu sein.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Den Auftakt zur Formel-1-Saison in Australien sehen Sie wie folgt live auf SRF zwei und in der Sport App: Samstag, 15. März, ab 05:55 Uhr: Qualifying

Sonntag, 16. März, ab 04:45 Uhr: Rennen

Grosse Vorfreude beim Altmeister und beim Rookie

«Ich erwarte ein herausforderndes Wochenende», sagt Hülkenberg. Der 37-jährige Deutsche, der schon 2013 für Sauber fuhr, freut sich dennoch auf die neue Saison: «Es ist immer ein gutes Gefühl, wieder loszulegen.» Er sei nicht der grösste Fan der Winterzeit und sei glücklich, dass die Konzentration nun wieder voll dem Rennfahren gelte.

Wohl noch grösser dürfte die Vorfreude bei Bortoleto sein. Der 20-jährige Brasilianer wurde in den letzten beiden Jahren jeweils als Rookie zuerst Weltmeister in der Formel 3 und anschliessend in der Formel 2 – und kommt in Melbourne am Sonntag zu seinem ersten Renneinsatz in der Formel 1. «Dafür habe ich mein ganzes Leben gearbeitet, ich freue mich riesig», beschreibt Bortoleto seine Gefühle.

Neue Ziele bei Bortoleto

Auf der Erfüllung dieses Lebenstraums will sich der Brasilianer aber keineswegs ausruhen. Es gelte jetzt, sich neue Ziele zu setzen und diese zu erreichen: «Ich arbeite nun daran, in der Formel 1 zu bleiben und mich Schritt für Schritt zu verbessern.» Dies ist nicht nur sein persönliches Ziel, sondern auch jenes des ganzen Teams. «Wir kämpfen nicht um den Titel, wir sind darauf fokussiert, das Team auf den richtigen Pfad zu führen.»

Damit spricht Bortoleto das Projekt Audi an. Der deutsche Autohersteller wird Sauber ab der nächsten Saison, wenn in der Formel 1 neue Motoren eingeführt werden, übernehmen und in die nächste Ära der Rennserie führen. «Es ist ein grossartiges Projekt», so Bortoleto.

«Eines der besten Line-Ups in der Formel 1»

Die Ziele für die Zukunft sind hochgesteckt. «Wir wollen eines Tages Weltmeister werden», sagt Teamchef Mattia Binotto. Das Team sei sich bewusst, dass dafür viel gemacht werden müsse. «Es ist eine grossartige und ambitiöse Herausforderung», führt der Italiener aus.

Aktuell ist man von diesem Ziel noch weit entfernt. Das Saisonziel lautet für den Schweizer Rennstall, möglichst viele Punkte zu sammeln und möglichst immer im Kampf um die Punkte dabei zu sein. Zuversichtlich stimmt Binotto auf dieser Mission besonders das neue Fahrerduo: «Ich finde, es ist grossartig. Vielleicht eines der besten Line-Ups in der Formel 1.»