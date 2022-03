Legende: Spitzbübisches Lächeln Max Verstappen ist in Bahrain guter Dinge. imago images/Phil Duncan

Red Bull scheint für die anstehende Formel-1-Saison (Start am 20. März) gerüstet. Max Verstappen drehte zum Abschluss der Tests in Sakhir (Bahrain) die schnellste Runde. Der Niederländer benötigte am Samstag bei seinem besten Versuch auf dem Kurs in Bahrain 1:31,720 Minuten. Teamkollege Sergio Perez war am Vormittag der Schnellste gewesen.

Hinter Verstappen landeten Charles Leclerc im Ferrari und Fernando Alonso im Alpine. Vierter war Lewis Hamiltons neuer Teamgefährte George Russell im Mercedes.

Hamilton pessimistisch

Der siebenfache Weltmeister Hamilton sieht denn auch noch Steigerungspotenzial. «Wir müssen einige Hürden überwinden», sagte der Brite. Hamilton schätzte die Chancen, dass Mercedes zum Beginn der Saison konkurrenzfähig sein wird, als eher gering ein. «Ich denke im Moment nicht, dass wir um Siege fahren werden.» In knapp einer Woche wird es ernst, am kommenden Freitag steht das erste Freie Training der neuen Saison in Sakhir an.