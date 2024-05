Beginnt eine Geschichte mit den Worten «wie ich ja schon oft gesagt habe», dann ist das meist kein gutes Zeichen. Und wenn Charles Leclerc über sein Heimrennen in Monaco sprechen soll, dann wählt er genau diesen Einstieg – um anschliessend routiniert die Erinnerungen an Kindheitstage abzuspulen.

«Es sind die gleichen Strassen, durch die ich damals mit dem Schulbus fuhr, und jetzt mache ich das in einem Formel-1-Auto.» Blabla, mag er denken, das habe ich doch schon letztes Jahr erzählt. Und das Jahr davor. Und das davor.

2021: Pole unglücklich vergeben

Sehr gerne würde der Ferrari-Pilot wohl an seine Erfolge vor der eigenen Haustür erinnern – aber es gibt sie nicht. Fünfmal hat der Monegasse im Fürstentum bereits an einem Formel-1-Rennen teilgenommen, nie reichte es zum Sieg, nicht einmal zu einem Podestplatz.

«Es war bislang nicht mein erfolgreichstes Rennen», sagt er, und weil diese Serie teilweise auf bizarre Weise Bestand hatte, ist mittlerweile gar von einem Fluch die Rede. 2021 etwa sollte er das Rennen vom ersten Startplatz beginnen, und in Monaco darf man als Pole-Setter ja eigentlich schon die Sieger-Faust üben. Beim Warm-up fiel dann aber ein Getriebeschaden auf – Leclerc konnte gar nicht erst starten.

2022: Ferraris Strategiefehler

2022 lag er mitten im Rennen in Führung, diesmal sollte es endlich klappen, doch schlechtes Timing bei Ferraris Boxenstopp liess ihn zurückfallen.

Am Sonntag nun also der nächste Anlauf. Obwohl bislang nie mehr heraussprang als Rang 4, obwohl Leclerc seit 2 Jahren überhaupt nirgends gewonnen hat, und obwohl zuletzt eher McLaren ein echter Herausforderer für Weltmeister Max Verstappen und Red Bull war.

Das Gute an den für Rennfahrer so komplizierten Strassen seiner Heimat sei schliesslich auch: «In Monaco fängt man immer von Neuem an. Was vorher war, ist egal, es kann immer Überraschungen geben.» Leclerc jedenfalls hätte Platz für neue, schöne Erinnerungen.