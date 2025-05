Dieses Wochenende steht in der Formel 1 ganz im Zeichen der Jubiläen. Die Formel 1 feiert ihr 75-jähriges Bestehen.

Doch nicht nur die prestigeträchtigste Rennserie der Welt hat etwas zu feiern. Der Schweizer Rennstall Sauber steht nämlich beim Grossen Preis der Emilia-Romagna in Imola am Sonntag zum insgesamt 600. Mal in der Königsklasse des Motorsports am Start.

600 Starts hätte ich nicht für möglich gehalten

Dankbarer Gründer

Am 14. März 1993 startete Sauber mit Karl Wendlinger und JJ Lehto beim Grossen Preis von Südafrika erstmals in der Formel 1. Der Finne Lehto holte mit dem fünften Schlussrang sogleich die ersten WM-Punkte für das Schweizer Team.

Dass der Rennstall 32 Jahre später weiterhin dabei ist, hätte sich Gründer Peter Sauber nicht erträumen können: «600 Starts hätte ich nicht für möglich gehalten», sagt er im Interview. Dass sein Team so lange bestehe, sei nicht selbstverständlich, «ist es doch das viertälteste Team in der Formel 1 überhaupt.»

Zehnder als ständiger Begleiter

Einer, der ebenfalls seit dem Debüt in Südafrika dabei war, ist Beat Zehnder. «Ich erinnere mich noch sehr gut ans erste Rennen und an die Party am Abend», sagt Zehnder. Dabei war der Einstieg des langjährigen Teammanagers gar nicht so geplant: «Es war ein reiner Zufall.» Er habe sich davor nie für den Rennsport interessiert.

Ausserdem habe ihn Peter Sauber zuerst gar nicht anstellen wollen, aber er musste ihn dann fast nehmen, weil «er Leute gebraucht hat, die ihm sein Auto zusammensetzen».

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Den Grossen Preis der Emilia Romagna in Imola sehen Sie wie folgt live bei SRF: Qualifying am Samstag, 17.5.: ab 15:55 Uhr live auf SRF info und in der Sport App

ab 15:55 Uhr live auf SRF info und in der Sport App Rennen am Sonntag, 18.5.: ab 14:20 Uhr live auf SRF zwei und in der Sport App

Mit diesem Auto hat der 59-Jährige in den vergangenen 599 Rennen so einiges erlebt. Es sei ein langer Weg mit viel Höhen und Tiefen gewesen. Als Highlight nennt Zehnder den Sieg in Montreal 2008, aber auch den ersten Podestplatz von Heinz-Harald Frentzen in Monza 1995. «Das Schönste am Ganzen ist aber immer noch das Team», hebt er hervor.

Vorfreude auf Audi-Ankunft

Ab der kommenden Saison übernimmt der deutsche Automobilhersteller Audi die Geschicke bei Sauber. Zehnder, der seit diesem Jahr wie auch künftig als «Director of Signature Programs and Operations» tätig ist, freut sich auf die Zusammenarbeit: «Mit Audi haben wir einen Partner, der uns enorm unterstützt.»

Ähnlich tönt es bei Gründer Peter Sauber. Für den 81-Jährigen sei es das Allerwichtigste, dass es mit dem Rennstall weitergeht. Und dies «mit einem starken Partner, der auch die Möglichkeit hat, das Team weiterzuentwickeln und weiterzubringen».

Nun steht erst einmal der 600. Grand-Prix-Start beim Grossen Preis in Imola an, wo der Hinwiler Rennstall sein Jubiläum mit den ersten WM-Punkten seit dem Saisonstart Mitte März in Australien krönen möchte.

Resultate