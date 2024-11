Legende: Einmalige Kulisse Eine Formel-1-Strecke mitten durch das Herz von Las Vegas. Getty Images/Clive Mason

In Las Vegas können Träume wahr werden – in diesem Jahr ganz besonders für die Macher der Formel 1. Schon im zweiten Jahr nach der Rückkehr in die Wüste von Nevada sind die Chancen auf eine Titel-Entscheidung in der Glücksspielmetropole ziemlich hoch.

Die starken Bilder, die Las Vegas mit dem Rennen über den legendären Strip schon geboten hat, würden noch kraftvoller, wenn die geballte Prominenz auf den Rängen und den Partys danach einen Weltmeister feiern könnte. Und den Ruf als aufstrebende Sport-Metropole festigen.

Ich mag dieses ganze Drumherum nicht.

«Wir wollen noch nichts verraten, aber wir bereiten uns natürlich auf alle Eventualitäten vor, damit wir bereit sind, so zu feiern, wie es nur Las Vegas kann», sagte die kaufmännische Leiterin des Las Vegas Grand Prix, Emily Prazer.

Ein Traumszenario für die F1 – für Max Verstappen eher weniger. Schon nach der Eröffnungsfeier im letzten Jahr hatte er gesagt, dass er an der Kombination «99 Prozent Show, 1 Prozent Sportveranstaltung null Interesse» habe: «Ich mag dieses ganze Drumherum nicht.»