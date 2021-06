Max Verstappen holt sich in Le Castellet seinen 3. Saisonsieg. Die Entscheidung fällt erst in der zweitletzten Runde.

Das Podest

1. Max Verstappen (NED, Red Bull)

2. Lewis Hamilton (GBR, Mercedes)

3. Sergio Perez (MEX, Red Bull)

Max Verstappen und Lewis Hamilton lieferten sich in Le Castellet erneut einen hart umkämpften Zweikampf um die WM-Führung. Verstappen entschied ihn für sich. Der Niederländer, der von der Pole Position ins Rennen gegangen war, tütete den Sieg aber erst ganz am Schluss ein. Er überholte Hamilton in der 52. von 53 Runden und gab die Führung nicht mehr ab.

Verstappen startet schlecht

Nach 7 von 23 Saisonrennen liegt Verstappen nun 12 Zähler vor Hamilton (131:119). Das Rennen hatte aus Sicht des neuen und alten WM-Leaders im Red Bull alles andere als gut begonnen. Bereits kurz nach dem Start verlor er die Führung an seinen Widersacher im Mercedes. In der ersten Kurve kam Verstappen vom Kurs ab und musste Hamilton vorbeiziehen lassen.

Doch dank der besseren Boxenstopp-Strategie konnte der nun dreifache Saisonsieger doch noch gewinnen. Er wechselte in der 20. Runde vor Hamilton erstmals die Reifen und übernahm dadurch wieder die Spitze.

Perez wieder auf dem Podest

Mit einem zweiten, sehr überraschenden Reifenwechsel ging Hamilton zwar wieder in Führung, doch hielten seine harten Pneus nicht durch und er musste Verstappen noch einmal den Vortritt lassen.

Das gute Resultat für Red Bull rundete Sergio Perez ab. Der Sieger des letzten GP in Aserbaidschan setzte sich im Duell mit Valtteri Bottas im anderen Mercedes durch.

Alfa Romeo bleibt bei 2 Punkten

Für die Alfa-Romeo-Fahrer gab es in Frankreich keine Punkte. Antonio Giovinazzi (15.) und Kimi Räikkönen (17.) verpassten einen Exploit.

Nach einem knappen Drittel des Programms hat sich Red Bull für die beiden Heimrennen in Spielberg perfekt in Position gebracht. In einer Woche steht der erste von zwei GP in Österreich an.