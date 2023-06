Seit dem Einstieg von Red Bull bei Alinghi im Jahr 2021 segelt das Schweizer Team sozusagen unter rot-weiss-roter Flagge. Derzeit bereiten sich Skipper Arnaud Psarofaghis und seine Leute auf die Qualifikation zum 37. America's Cup vor, der im August 2024 vor Barcelona beginnt.

Ebenfalls in Barcelona machte dieses Wochenende die Formel 1 Halt. Der Red-Bull-Konzern liess es sich nicht nehmen, ein Spitzentreffen seiner zwei Sparten Motor- und Segelsport filmisch zu begleiten: F1-Fahrer Max Verstappen und Designer Adrian Newey besuchten Psarofaghis und Co. an und vor der katalanischen Küste.

Team-Kommunikation im Zentrum

Man habe sich über technologische Fragen, den Umgang mit Druck und Winner-Mentalität unterhalten, sagte der 34-jährige Segler aus der Romandie. «Ich habe viel erfahren. Es ist schön, jetzt etwas mehr davon zu verstehen», so Verstappen, der die Bedeutung der teaminternen Kommunikation betonte.

Verstappen führt die Formel-1-WM derzeit an. Auch in der Konstrukteurswertung ist Red Bull weit voraus. Alinghi Red Bull Racing strebt den 3. Titel am America's Cup nach 2007 und 2010 an.