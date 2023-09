Legende: Weiss, wie man jubelt Max Verstappen. Keystone/AP Photo/Luca Bruno

Max Verstappen liess sich mal wieder nicht locken. «Das ist korrekt», sagte der Niederländer nur und lachte, als er nach seinem Sieg in Monza auf die historische Grösse seiner Leistung aufmerksam gemacht wurde. In 74 Jahren Formel 1, in fast 1100 Rennen, hatte es schon viele grosse Fahrer und schier unglaubliche Siegesserien gegeben. Doch er, Max Verstappen, hat seit Sonntag mit seinem zehnten Grand-Prix-Erfolg am Stück jeden einzelnen in den Schatten gestellt.

«Man erwartet nicht, dass das passiert. Vor der Saison hätte ich nicht gedacht, dass das möglich ist», erklärte der Weltmeister bescheiden und fügte hinzu: «Wir geniessen das natürlich. Solche Saisons gibt es nicht immer.» Aus Sicht der allermeisten Formel-1-Fans muss man wohl sagen: Hoffentlich nicht.

Sainz träumte vom Sieg

Denn Verstappen und Red Bull drücken der Motorsport-Königsklasse dermassen den Stempel auf, dass ein Sieg eines anderen Teams kaum vorstellbar erscheint. Zumindest schnupperte Ferrari bei seinem emotionsgeladenen Heimspiel in Italien durch Carlos Sainz 14 Runden lang am Coup. Dann aber wurde der Druck von Verstappen zu gross, Sainz verbremste sich, Verstappen zog vorbei und dann auf und davon.

03:14 Video Am Sonntag: Verstappen feiert in Monza seinen Rekordsieg Aus Sportpanorama vom 03.09.2023. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 14 Sekunden.

Wer oder was soll verhindern, dass daraus eine «perfekte» Saison wird? Etwas, was es natürlich noch nie gegeben hat.

Noch acht Rennen

Acht Rennen und drei Sprints sind noch angesetzt, doch wenn man Verstappen und seinem Chef Helmut Marko Glauben schenkt, ist ein Ende der Erfolgsgeschichte zumindest nicht ausgeschlossen. Und zwar schon beim nächsten Rennen in zwei Wochen.

«Wenn wir Singapur noch gewinnen, dann kann man wirklich optimistisch auf den Rest der Saison schauen», sagte Red-Bull-Motorsportberater Marko gegenüber Sky. Verstappen ergänzte mit Blick auf die Streckencharakteristik mit vielen verwinkelten Kurven und nur kurzen Geraden: «Das wird nicht das stärkste Wochenende für uns.»

Auch Sergio Perez, der als WM-Zweiter schon 145 Punkte Rückstand auf Verstappen aufweist, sieht eine gewisse Fallhöhe: «Wenn du keinen guten Samstag hast und nicht von ganz vorne startest, wird es sehr schwer.»

01:04 Video Verstappen im Interview nach seinem Sieg am Sonntag Aus Sport-Clip vom 03.09.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 4 Sekunden.

Red Bull trotzdem Favorit

Obwohl Verstappen im asiatischen Stadtstaat in sechs Anläufen noch nie gewonnen hat, will kein anderes Team in die Favoritenrolle schlüpfen. Mercedes-Teamchef Toto Wolff wagte sich zumindest ein wenig aus der Deckung, als er erklärte, die Strecke in Singapur gehe «ein bisschen mehr in unsere Richtung», man müsse diese Chance «bestmöglich nutzen». Gemünzt war das aber eher auf den Vergleich zu Ferrari und Aston Martin im Kampf um Platz zwei in der Konstrukteurs-WM.