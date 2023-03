Sergio Perez hat die Red-Bull-Ehre gerettet und beim vorzeitigen Aus von Formel-1-Titelverteidiger Max Verstappen die Pole Position für den Grossen Preis von Saudi-Arabien geholt. Der Mexikaner verwies im entscheidenden 3. Teil des Qualifyings in Dschidda Charles Leclerc (Ferrari) auf den 2. Platz.

Der Monegasse wird in der Startaufstellung aber um 10 Plätze nach hinten strafversetzt (Wechsel der Kontrollelektronik). So erbt Fernando Alonso (Aston Martin) den Platz neben Perez in der 1. Startreihe. Für Perez ist es die 2. Pole seiner Karriere – schon bei der Premiere auf dem superschnellen Stadtkurs in Dschidda vor Jahresfrist hatte er den Top-Startplatz errungen.

Defekt bei Verstappen

Perez' Teamkollege Max Verstappen muss das 2. Saisonrennen hingegen vom ungewohnten 15. Platz aus in Angriff nehmen. Der niederländische Weltmeister musste das Q2 aufgrund eines Problems mit der Antriebswelle aufgeben.

Gute Leistungen der Alfa-Fahrer

Die Fahrer des Teams Alfa Romeo, Guanyu Zhou und Valtteri Bottas, stiessen in den 2. Teil des Qualifyings vor und erreichten die Startplätze 11 und 14.