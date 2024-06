Max Verstappen findet in Montreal zum Siegen zurück. Gleich 5 Fahrer beenden das vom Regen geprägte Rennen nicht.

Regen, viele Ausfälle und Verstappen zurück an der Spitze

Das Podest

1. Max Verstappen (NED, Red Bull)

2. Lando Norris (GBR, McLaren)

3. George Russell (GBR, Mercedes)

Der Rennverlauf

Regen war angekündigt in Montreal, Regen gab's dann auch. Vor allem zu Beginn des Rennens, dann noch einmal kurz vor Rennhälfte. Hatten die Haas-Fahrer zu Beginn mit den Regenreifen noch Vorteile, während die anderen Piloten auf den Intermediates starteten, trocknete die Strecke mit Fortdauer des Rennens ab.

Und wohl auch deshalb waren die Kräfteverhältnisse an der Spitze schnell wieder wie gewohnt. Max Verstappen fuhr letztlich ungefährdet zu seinem 6. Saisonsieg. Der Niederländer setzte sich vor Lando Norris und Pole-Setter George Russell durch. Beide Fahrer hatten auch einige Führungsrunden sammeln können.

Doch am Ende profitierte Verstappen auch davon während einer Safety-Car-Phase die Reifen gewechselt zu haben. Logan Sargeant hatte seinen Williams in die Wand gesetzt und nicht mehr selbstständig die Strecke verlassen können.

Gebrauchtes Ferrari-Wochenende

Während derselben Safety-Car-Phase in der 29. Runde riskierte Monaco-Sieger Charles Leclerc viel und wechselte von den Intermediates auf die harten Reifen. Doch der Wechsel kam zu früh. Die Strecke war noch zu nass, der Monegasse verlor sehr viel Zeit, wurde überrundet und gab das Rennen nach 43 Runden auf, weil auch noch der Motor streikte.

01:13 Video Sargeant bleibt stehen – Safety-Car kommt raus Aus Sport-Clip vom 09.06.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 13 Sekunden.

Weil Carlos Sainz in der 54. Runde einen Abflug nicht mehr verhindern konnte, blieb die Scuderia an diesem Wochenende ohne WM-Punkt. Mit dem Spanier verabschiedeten sich zeitgleich auch Alex Albon und Sergio Perez. Der Williams-Pilot wurde von Sainz abgeräumt, Perez' Ausfall hatte nichts mit den anderen beiden zu tun. Zum eigenen Unglück kam noch der Verstappen-Sieg dazu: Der Niederländer baute seinen Vorsprung auf Leclerc in der WM-Rangliste auf 56 Punkte aus.

Keine Sauber-Punkte

Im 9. Rennen der Saison blieben die Sauber-Fahrer zum 9. Mal ohne Punkte. Nachdem beide Autos aus der Boxengasse gestartet waren, schnuppere Valtteri Bottas zumindest kurzzeitig an einem Punkteplatz. Auf trockener Strecke konnte jedoch auch der Finne nicht mehr mit den anderen Fahrern mithalten und wurde 13. Guanyu Zhou belegte Platz 15 – wobei 5 Fahrer das Rennen nicht hatten beenden können.

So geht es weiter

Der Formel-1-Tross verschiebt sich wieder nach Europa. In zwei Wochen steht der GP von Spanien an. Es ist der Auftakt von gleich drei Wochen Action. Die Grossen Preise von Österreich und Grossbritannien folgen nur mit je einer Woche Abstand.