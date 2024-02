Lewis Hamilton kehrt Mercedes am Ende der Saison 2024 sensationell den Rücken und schliesst sich Ferrari an.

Er kann der roten Versuchung nicht widerstehen: Formel-1-Superstar Lewis Hamilton wird Mercedes nach über einem Jahrzehnt verlassen und sich ab der Saison 2025 dem italienischen Traditions-Rennstall Ferrari anschliessen. Bei der Scuderia unterzeichnete er einen Mehrjahresvertrag. Dies gaben am Donnerstagabend die beiden Rennställe bekannt.

Hamilton habe eine Ausstiegsklausel gezogen, die es ihm ermöglicht, Mercedes am Saisonende zu verlassen, hiess es in der Mitteilung von Mercedes. Teamchef Toto Wolff verkündete den Wechsel vor der Belegschaft in der Zentrale in Brackley. «Wir akzeptieren die Entscheidung von Lewis, eine neue Herausforderung zu suchen», sagte der Wiener.

Legende: Wechselt den Rennstall Lewis Hamilton. imago images/Panoramic

Seit 2013 bei Mercedes

Bei Ferrari wird Hamilton im kommenden Jahr Teamkollege von Charles Leclerc. Kein Platz mehr haben wird es für Carlos Sainz. Der Vertrag des Spaniers wird Ende 2024 nicht verlängert.

Damit beginnt in rund einem Monat Hamiltons letzte Saison bei Mercedes. Für die «Silberpfeile» steigt der Brite seit 2013 ins Cockpit. In dieser Zeit gewann der 39-Jährige sechs seiner sieben Weltmeistertitel. In 222 Rennen für den deutschen Automobilhersteller bejubelte er 82 GP-Siege und 148 Podestplätze.

Gute Beziehungen zu Ferrari

Am Vormittag hatten unter anderem das Fachmagazin Autosport sowie die BBC und Sky Sports vom Sensations-Transfer berichtet. Die Nachricht kam überraschend, hatte Hamilton doch erst im August vergangenen Jahres bei seinem aktuellen Arbeitgeber eine Vertragsverlängerung bis Ende 2025 unterschrieben.

Spekulationen um einen Wechsel hatte es zwar immer wieder gegeben. Hamilton hatte diese meist recht galant abmoderiert, aber auch von seinem guten Verhältnis zu Ferrari-Chef John Elkann und ebenso zu Teamchef Frédéric Vasseur berichtet.