Lando Norris gewinnt den Sprint der Formel 1 in Sao Paulo vor Teamkollege Oscar Piastri.

Der Brite verkürzt den Rückstand auf WM-Leader Max Verstappen um 3 Punkte.

Der Niederländer büsst für «Raserei» während der Safety-Car-Phase.

Gegen Ende des Rennens wurde der Sprint in Sao Paulo plötzlich noch einmal spannend. Weltmeister Max Verstappen kam auf der 18. von 24 Runden nach wiederholten Angriffen endlich am drittplatzierten Charles Leclerc vorbei und konnte Jagd machen auf die beiden McLaren an der Spitze.

Diese tätigten praktisch unmittelbar nach Verstappens gelungenem Manöver einen taktisch klugen Entscheid: Leader Oscar Piastri liess den in der WM-Wertung besser klassierten Lando Norris passieren und «schenkte» seinem Teamkollegen damit den ersten Sprintsieg seiner Karriere.

00:29 Video Letztlich ein Nullsummenspiel: Verstappen überholt Leclerc Aus Sport-Clip vom 02.11.2024. abspielen. Laufzeit 29 Sekunden.

Doppelter Safety-Car-Ärger für Verstappen

Kurz nach der Rochade an der Spitze wurde Verstappens Aufholjagd durch eine virtuelle Safety-Car-Phase gebremst. Nico Hülkenbergs Haas-Bolide musste wegen eines Defekts von der Strecke transportiert werden. Das Rennen wurde erst für die letzte Runde wieder freigegeben, in welcher Verstappen nicht an Piastri vorbeikam und als 3. über die Ziellinie fuhr.

Daraus wurde nachträglich allerdings ein 4. Platz. Der Titelverteidiger wurde mit einer 5-Sekunden-Strafe belegt, weil er beim Restart nach der Safety-Phase zu schnell aufs Gaspedal gedrückt hatte. Rang 3 erbte Charles Leclerc (Ferrari).

Vor dem GP am Sonntag liegt Verstappen damit nur noch 44 Punkte vor Norris.