Max Verstappen hat das Heimrennen des Teams Red Bull auf perfekte Art lanciert und sich für das Sprintrennen im Rahmen des Grand Prix von Österreich die Pole-Position gesichert. Der Weltmeister war in der entscheidenden Phase des Qualifyings für das dritte Sprintrennen der Saison 93 Tausendstel schneller als der Brite Lando Norris im McLaren. In der zweiten Startreihe werden Norris' australischer Teamkollege Oscar Piastri und George Russell im Mercedes stehen.

Verstappen nimmt zum zweiten Mal in diesem Jahr eine Prüfung über die verkürzte Distanz von ganz vorne in Angriff. In Miami hatte er die perfekte Ausgangslage zum Sieg genutzt. In Schanghai zwei Wochen zuvor war er trotz Startplatz 4 ebenfalls als Erster abgewunken worden.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Das Renn-Wochenende in Österreich sehen Sie wie folgt live: Samstag, 11:50 Uhr: Sprint (SRF zwei)

Samstag, 15:55 Uhr: Qualifying (SRF zwei)

Sonntag, 14:20 Uhr: Rennen (SRF info)

Den Ton hatte Verstappen auch in den bisherigen zwei Rennen in Spielberg über rund 100 Kilometer angegeben, die in etwa einem Drittel eines GP-Pensums entsprechen. Vor zwei Jahren und in der vergangenen Saison nutzte er den besten Startplatz zum Sieg.

Zhou und Bottas ohne Exploit

Das Team Sauber und seine Fahrer verbleiben im Tief. Sowohl Guanyu Zhou als auch Valtteri Bottas blieben bereits im SQ1 hängen. Der Finne wird das Sprintrennen von Position 18 aus in Angriff nehmen, Teamkollege Zhou startet von zuhinterst.

Beim Sprintrennen am späteren Samstagmittag gibt es bis zu 8 WM-Punkte zu gewinnen. Am Samstagabend findet das Qualifying für den GP am Sonntag statt.

03:23 Video Sittler und Surer über GP von Österreich Aus Sport-Clip vom 27.06.2024. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 23 Sekunden.