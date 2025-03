Per E-Mail teilen

Lewis Hamilton (Ferrari) holt sich die Pole Position für das Sprint-Rennen in der Nacht auf Samstag (ab 03:50 Uhr im Livestream in der SRF Sport App) beim GP von China in Schanghai.

Sauber-Pilot Gabriel Bortoleto wird das Rennen von Platz 14 in Angriff nehmen, sein Teamkollege Nico Hülkenberg bleibt bereits im Q1 hängen und kommt nicht über Rang 19 hinaus.

Das Qualifying für das Hauptrennen gibt es am Samstagmorgen um 07:55 Uhr live auf SRF zwei zu sehen. Der GP ist am frühen Sonntagmorgen angesetzt (ab 07:40 Uhr live auf SRF zwei).

Lewis Hamilton hat für ein erstes Ausrufezeichen als Ferrari-Fahrer gesorgt. Der Brite stellte im Sprint-Qualifying die schnellste Runde auf und sicherte sich damit die Pole Position für das Rennen in der Nacht auf Samstag. Am nächsten kam dem Ferrari-Neuling Weltmeister Max Verstappen, der nur 18 Tausendstel auf Hamilton verlor.

Legende: War schnell unterwegs in Schanghai Lewis Hamilton. Keystone/AP

Australien-Sieger Lando Norris, der das einzige Training zuvor dominiert hatte, kam nicht über Rang 6 hinaus. Besser machte es sein McLaren-Teamkollege Oscar Piastri mit Rang 3.

Bortoleto schafft es ins Q2

Sauber-Rookie Gabriel Bortoleto schaffte es ins Q2 und wurde 14. Für Nico Hülkenberg, der mit seinem überraschenden 7. Platz beim Saisonauftakt in Australien geglänzt hatte, war bereits nach Q1 Schluss, was einer Enttäuschung gleichkam. Schliesslich hatte der Deutsche zuvor im einzigen Training am Freitag die sechstschnellste Zeit aufgestellt.

