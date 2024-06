Max Verstappen gewinnt das Sprintrennen beim GP Österreich in Spielberg. Hinter ihm klassieren sich zwei McLaren.

Drittes Sprintrennen im Jahr 2024, dritter Triumph: Max Verstappen dominiert auch das Kurzformat in der Formel 1 nach Belieben. Der 26-jährige Niederländer setzte sich im vor allem zu Beginn packenden Sprint über 100 Kilometer in Spielberg vor den beiden McLaren-Fahrern Oscar Piastri (AUS) und Lando Norris (GBR) durch. Als Lohn gab es acht WM-Punkte.

Zunächst hatte der erste Start abgebrochen werden müssen, weil Fotografen hinter den Absperrungen in der ersten Kurve ein Sicherheitsrisiko darstellten. Beim zweiten Versuch verteidigte Verstappen seinen ersten Platz, musste sich dann aber schnell gegen Norris und Piastri wehren.

Legende: Rast über die Strecke von Spielberg Max Verstappen. Photo by Guenther Iby/SEPA.Media /Getty Images

Sauber chancenlos

Norris übernahm in der fünften Runde für einige Meter die Spitze, wurde dann aber von Verstappen und Piastri in einem hart geführten Dreikampf einkassiert. Bei hochsommerlichen 30 Grad bekamen die Fans am Red-Bull-Ring spektakuläre Manöver zu sehen, ehe Verstappen sich absetzen konnte und anschliessend bis ins Ziel ein kontrolliertes Rennen fuhr.

Die Fahrer des Teams Sauber gingen leer aus. Der Chinese Zhou Guanyu und der Finne Valtteri Bottas belegten nur die Ränge 19 und 20.