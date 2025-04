In Bahrain steht das vierte GP-Wochenende der Saison an. Fragezeichen gibt es nicht nur bei Ferrari.

Mit 5 Siegen ist Lewis Hamilton in Bahrain Rekordsieger. Die Strecke liegt dem Briten – aber funktioniert es auch im Ferrari? Für SRF-Experte Marc Surer ist klar: «Es passt noch nicht richtig zusammen, sie sind noch keine Einheit. Aber das liegt mehr am Ferrari als an Hamilton.» Das Auto sei eine «richtige Wundertüte».

In die Karten spielen könnte Hamilton das warme Wetter im Nahen Osten. In der vergangenen Saison performten die Ferraris bei höheren Temperaturen jeweils besser.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Der GP Bahrain live bei SRF: Qualifying am Samstag um 17:55 Uhr im Livestream in der SRF Sport App.

am Samstag um 17:55 Uhr im Livestream in der SRF Sport App. Grand Prix am Sonntag um 16:50 Uhr auf SRF info und in der SRF Sport App.

Performance-Probleme kennt man bei McLaren in dieser Saison derweil nicht. Lando Norris und Oscar Piastri dürften auch beim Flutlichtspektakel in Sakhir die Gejagten sein. Allerdings steht der britische Rennstall in Bahrain noch ohne Podestplatz da. Ganz im Gegensatz zu Red Bull mit Max Verstappen, der die letzten beiden Ausgaben in der Wüste gewonnen hat.

