Legende: Der 7. WM-Titel ist nur noch eine Frage der Zeit Ist Lewis Hamilton schon in Istanbul auch rechnerisch am Ziel? Keystone

Lewis Hamilton geht mit einem Polster von 85 Punkten in den GP der Türkei. Die Würfel könnten bereits am Sonntag in Istanbul zugunsten des designierten 7-fachen Weltmeisters und dannzumal Co-Rekordmanns (nebst Michael Schumacher) fallen.

Und zwar, wenn ...

... er vor Mercedes-Teamkollege Valtteri Bottas das Ziel erreicht.

... Bottas nicht über Rang 7 hinauskommt.

... der Finne gewinnt (ohne den Zusatzpunkt für die schnellste Runde) und Hamilton Zweiter wird.

... Bottas auf Rang 2 und Hamilton auf Platz 5 rast (inkl. Zusatzpunkt für die schnellste Rennrunde).

... Bottas Dritter und sein Markenkompagnon mindestens Fünfter wird.

... Bottas Dritter wird (ohne schnellste Runde) und Hamilton sicher auf Position 6 landet.

... Bottas Vierter und Hamilton mindestens Siebter wird oder sich als Achter mit Zusatzpunkt klassiert.

... Bottas Fünfter und Hamilton mindestens Achter wird oder sich als Neunter mit Zusatzpunkt klassiert.

... bei folgender Klassierung: Bottas belegt Rang 6, und er selber wird 10. oder besser.