Technische Probleme: Letzter Startplatz für Vettel

Bittere Pille für Sebastian Vettel im Kampf um den WM-Titel: Der Deutsche Ferrari-Pilot musste im Qualifying zum GP Malaysia ohne eine gewertete Runde absolviert zu haben an die Box zurück: Motorschaden. Lewis Hamilton im Mercedes nutzte dies eiskalt aus.

Vettel meinte über sein Out: «Ich habe auf einmal Leistung verloren, wir hatten keinen Ladedruck mehr. Woher das kommt, wissen wir noch nicht.» Der 30-Jährige musste gleich nach der ersten Ausfahrt wieder an die Box. In der WM-Wertung liegt der Deutsche bei noch 6 ausstehenden Rennen 28 Punkte zurück.

Waren am Freitag in den Trainings noch die Ferrari das Mass aller Dinge gewesen, schlug Hamilton im Qualifying zurück: Der Brite schnappte sich für die Abschiedsvorstellung in Malaysia um 45 Tausendstel die Pole Position. Dahinter klassierten sich Kimi Räikkönen (Ferrari) und Max Verstappen (Red Bull). WM-Leader Hamilton bejubelte damit die 9. Pole Position im 15. Rennen. Der Brite hatte das Rennen in Sepang 2014 für sich entscheiden können.

Erneut im Q1 scheiterten wenig überraschend die Sauber-Fahrer Pascal Wehrlein (18.) und Marcus Ericsson (19.). Nur wegen Vettels technischen Problemen starten die Fahrer des Schweizer Rennstalls nicht von ganz hinten.

