Verstappen nur Fünfter – Sainz an der Spitze

Legende: Sorgt für Ferrari-Hoffnungen Carlos Sainz. IMAGO / Marco Canoniero

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hat beim Ferrari-Heimspiel in Monza den angestammten Platz an der Spitze zumindest im Freitagstraining nicht eingenommen. Der Red-Bull-Pilot kam lediglich auf Rang fünf, Tagesschnellster war ausgerechnet Ferrari-Pilot Carlos Sainz an seinem 29. Geburtstag.

Auf Rang zwei kam Lando Norris im McLaren, Dritter wurde Verstappens Teamkollege Sergio Perez, der allerdings zehn Minuten vor Ende des zweiten Trainings in der berühmten Parabolica-Kurve ins Kies kam und abflog. Im Niemandsland bewegte sich Mercedes: George Russell wurde Neunter, Rekordweltmeister Lewis Hamilton kam am Tag nach seiner Vertragsverlängerung bis 2025 gar nur auf Platz 17.

Alfa Romeo liegt zurück

Die beiden Fahrer vom Hinwiler Rennstall Alfa Romeo konnten nicht überzeugen. Guanyu Zhou beendete das 2. Training auf Rang 19, wobei Lance Stroll (Aston Martin) keine gültige Zeit gefahren ist. Valtteri Bottas ordnete sich auf dem 12. Platz ein.