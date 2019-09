Verstappen mit Trainingsbestzeit in Sotschi

Training zum GP in Russland

Legende: Der Schnellste Max Verstappen. Keystone

Hinter dem Spitzen-Duo Max Verstappen und Charles Leclerc klassierten sich die beiden Mercedes-Fahrer Valtteri Bottas und Lewis Hamilton. Der Finne und der Brite hatten am Morgen mit den Medium-Reifen viel Zeit verloren. Aber auch am Nachmittag mit Soft-Reifen schwächelten die Mercedes-Fahrer und verloren ebenfalls rund 0,6 und 0,8 Sekunden.

Nur auf Rang 5 schaffte es Sebastian Vettel, der Sieger des GP von Singapur am vergangenen Sonntag. Fast zwei oder mehr Sekunden lag die übrige Konkurrenz zurück, die von Pierre Gasly im Toro Rosso-Honda angeführt wird.

Räikkönen und Giovinazzi weit zurück

In beiden Trainings kamen die Fahrer des Hinwiler Rennstalls Alfa Romeo-Ferrari nicht auf Touren. Kimi Räikkönen (zweimal 15.) und Antonio Giovinazzi (17./18.) verloren jeweils mehr als 2 Sekunden auf die Bestzeit.

Einige Fahrer werden am Sonntag wegen Wechsels von diversen Komponenten in der Startaufstellung strafversetzt werden. So werden zum Beispiel Verstappen und Gasly je 5 Startplätze verlieren.