Valtteri Bottas ist im Mercedes in den Trainings zum GP Toskana zweimal der Schnellste. Kimi Räikkönen belegt Rang 9.

Bottas mit Bestzeit – Räikkönen in den Top 10

Legende: Schnell unterwegs Valtteri Bottas. Keystone

Valtteri Bottas drückte dem ersten Trainingstag beim ersten GP der Toskana in Mugello den Stempel auf. Der Finne fuhr im Mercedes in beiden Einheiten die beste Rundenzeit. Am Nachmittag war er 2 Zehntel schneller als Teamkollege Lewis Hamilton.

Räikkönen überzeugt

Kimi Räikkönen klassierte sich im Alfa Romeo in den Top 10. Der Finne, der in Mugello vor 20 Jahren seine allerersten (Test-)Runden in einem Formel-1-Auto absolviert hatte, belegte Platz 9.

Zu seinem Ärger wurde er aber in einer fliegenden Runde vom Mexikaner Sergio Perez abgeschossen. Der abtretende Racing-Point-Fahrer wird in der Startaufstellung um einen Platz zurückversetzt. Der zweite Alfa-Pilot Antonio Giovinazzi kam nicht über Rang 17 hinaus.

Ferraris zurück

Erneut nicht wie gewünscht auf Touren kamen die Ferraris. In der aussagekräftigeren Rangliste des zweiten Trainings fanden sich der Monegasse Charles Leclerc und der Deutsche Sebastian Vettel mit rund anderthalb Sekunden Rückstand auf Bottas auf den Plätzen 10 und 12 wieder.