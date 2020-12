Neben Charles Leclerc müssen 2 weitere Fahrer in der Startaufstellung für den GP von Abu Dhabi Rückversetzungen in Kauf nehmen. Der Däne Kevin Magnussen im Haas und der Mexikaner Sergio Perez im Racing Point werden wegen des Tauschs von Motor-Komponenten, die über das erlaubte Kontingent hinausgehen, das letzte Rennen der Saison von ganz hinten in Angriff nehmen. Leclerc war schon am letzten Sonntag als Verursacher der Kollision mit Sergio Perez im GP von Sakhir von den Stewards belangt worden. Der Monegasse im Ferrari wird um 3 Positionen nach hinten versetzt.