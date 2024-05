Legende: Voller Fokus Bei Charles Leclerc. Keystone/AP Photo/Luca Bruno

Charles Leclerc hat Ferrari einen starken Auftakt ins Rennwochenende in Imola beschert und lässt die Scuderia vom Heimsieg träumen. Der Monegasse, der bereits am Mittag der Schnellste war, drehte in der zweiten Session am Nachmittag in 1:15,906 Minuten die beste Runde. Max Verstappen erlebte dagegen keinen guten Trainingsfreitag.

Der niederländische Weltmeister hatte im Red Bull Probleme, für ihn reichte es nur zum siebten Platz. Insbesondere im zweiten Sektor kam Verstappen nicht zurecht, dort handelte er sich immer wieder grösseren Rückstand ein und haderte mit seinem Auto.

Sauber hinten im Feld

Auch die beiden Sauber-Piloten kamen nicht richtig auf Touren. Valtteri Bottas fuhr auf Platz 16, Guanyu Zhou musste sich sogar noch drei Ränge dahinter einreihen. Für Mercedes lief das Training gut: Rekordweltmeister Lewis Hamilton als Vierter und George Russell als Fünfter überzeugten.