Die McLaren-Piloten dominieren in Saudi-Arabien das zweite freie Training. Hülkenberg überzeugt, Bortoleto muss zuschauen.

Trainings in Saudi-Arabien

Legende: Einmal mehr das schnellste Auto Der McLaren. KEystone/AP Photo/Darko Bandic

McLaren-Pilot Lando Norris hat sich in der wichtigsten Trainingssession zum Grossen Preis von Saudi-Arabien die Bestzeit geschnappt. Bei Nacht setzte der Brite in 1:28,267 Minuten die schnellste Runde und verwies seinen Teamkollegen Oscar Piastri mit 0,163 Sekunden Vorsprung auf Platz zwei.

Dahinter konnte Weltmeister Max Verstappen mit Rang drei überzeugen, im ersten freien Training war der Niederländer nur auf Platz neun gefahren. Trotzdem fehlten ihm fast drei Zehntel auf den WM-Führenden Norris.

Sauber mit Problemen

Nico Hülkenberg (+0,926) lieferte in seinem Sauber eine gute Leistung ab. Für den 37-Jährigen reichte es am Ende zu Platz neun – mit Blick auf das Qualifying ein verheissungsvolles Ergebnis. Sein Bolide ist bislang kein Punktegarant. Nur beim chaotischen Auftakt in Australien hatte Hülkenberg Zählbares eingefahren.

Hülkenbergs Teamkollege Gabriel Bortoleto verpasste hingegen wichtige Trainingszeit. Der Brasilianer konnte wegen eines Treibstofflecks nicht fahren.

