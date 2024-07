Legende: Auf dem Weg in die Boxen Lando Norris im McLaren. Imago/Aflosport

Weltmeister Max Verstappen hat sich auch im 2. freien Training am Hungaroring mit Platz 2 zufriedengeben müssen. McLaren-Pilot Lando Norris fuhr in 1:17,788 Minuten die schnellste Runde und steigerte sich damit im Vergleich zu Rang 6 in der 1. Session deutlich.

Beeinträchtigt wurde das Formel-1-Training in Ungarn durch einen Unfall von Charles Leclerc. Der Monegasse im Ferrari war nach einer knappen Viertelstunde in einer schnellen Kurve auf einem Randstein weggerutscht und in den Leitplanken eingeschlagen. Mit Schäden an Front und Heck konnte Leclerc nicht weiterfahren. Die Session musste für Strecken-Reparaturen unterbrochen werden.

Verstappen kam schlussendlich nicht über 1:18,031 Minuten hinaus. Auf Platz drei landete Leclercs Teamkollege Carlos Sainz mit knapp 0,3 Sekunden Rückstand auf die Spitze.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Das Rennwochenende aus Ungarn zeigen wir wie folgt live: Samstag (ab 17:00 Uhr): Qualifying

Sonntag (ab 14:20 Uhr): Rennen

Zhou verblüfft mit Platz 5

Ein Auf und Ab erlebte Sauber-Fahrer Guanyu Zhou. Im 1. Training überraschte der Chinese mit Rang 5. Im 2. Durchgang fuhr er dann aber nur die langsamste Zeit. Valtteri Bottas reichte es für die Plätze 15 und 11.