In einem schwierigen, mehrmals verzögerten Qualifying setzte sich Lando Norris an die Spitze des Starterfelds für das Rennen am Sonntagnachmittag. Für den Briten im McLaren ist es die 8. Pole der Karriere.

Neben Norris startet sein Landsmann George Russell (Mercedes). Überraschend stark klassierten sich auch die beiden Racing-Bulls-Fahrer Yuki Tsunoda (Startplatz 3) und Liam Lawson (5).

Hamilton und Verstappen zurückgebunden

Die widrigen Bedingungen forderten auch prominente Opfer. So blieb beispielsweise Lewis Hamilton im Mercedes schon im Q1 hängen. Im Q2 erwischte es dann Weltmeister Max Verstappen (Red Bull), der wegen einer Strafversetzung das Rennen nur von Platz 17 aus in Angriff nehmen darf.

Ausserdem rutschte Ferrari-Pilot Carlos Sainz, der vor eine Woche in Mexiko noch triumphiert hatte, von der Strecke. Das gleiche Schicksal ereilte auch Fernando Alonso (Aston Martin) sowie die beiden Williams Alexander Albon und Franco Colapinto.

Von den zwei Sauber-Piloten schaffte es mit Valtteri Bottas einer ins Q2. Der Finne verpasste den Cut für die finale Phase nur knapp und wird am Nachmittag von Startplatz 11 ins Rennen gehen. Teamkollege Guanyu Zhou muss mit dem 20. und letzten Startplatz Vorlieb nehmen.