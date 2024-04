Regen in Suzuka: Zweites freies Training fällt ins Wasser

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Gehört nicht zu ihren Kernkompetenzen Zwei Mechaniker des Alpine-Teams trocknen ihren Teil der Boxengasse. Imago/Motorsport Images

Max Verstappen plauderte entspannt in der Box, die TV-Kameras zeigten lauter bunt verkleidete Fans auf den Tribünen: Das zweite freie Training zum Grossen Preis von Japan ist ins Wasser gefallen. Weil es in Suzuka regnete, blieb der Weltmeister in der Red-Bull-Box. Nur 13 von 20 Fahrern fuhren überhaupt eine gezeitete Runde.

Die Fahrer liessen es lieber ruhig angehen und schonten ihre Regenreifen, da es auch am Rennsonntag laut Vorhersagen schauern könnte. Es steht jedem Fahrer aber nur eine begrenzte Anzahl an Intermediate- und Regenreifen zur Verfügung.

Sauber-Fahrer im ersten Training zurück

Das erste Training hatte hingegen unter normalen Bedingungen stattgefunden – und Verstappen meldete sich nach seinem Ausfall in Australien stark zurück. Der Niederländer führte das Feld an, mit seinen 1:30,056 Minuten war der 26-Jährige knapp zwei Zehntelsekunden schneller als sein Teamkollege Sergio Perez (Mexiko).

Die Sauber-Piloten Valtteri Bottas (FIN) und Guanyu Zhou (CHN) belegten die Plätze 14 respektive 18.