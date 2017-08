Vettel bis 2020 bei Ferrari

Sebastian Vettel hat seinen am Jahresende auslaufenden Vertrag mit Ferrari bis 2020 verlängert. Der italienische Rennstall bestätigte im belgischen Francorchamps die Einigung mit dem viermaligen Weltmeister.

Sebastian Vettel ist seit 2015 bei Ferrari unter Vertrag und feierte mit den «Roten» bislang sieben Grand-Prix-Siege. Nach 11 von 20 Rennen führt er die Wertung in der laufenden Formel-1-WM an. Am Donnerstag hatte Vettel noch gesagt, dass es «in den nächsten 14 Tagen» nichts zu verkünden gebe. Ferrari gibt seine Fahrerpaarung für die nächste Saison eigentlich traditionell beim Heimspiel in Monza bekannt.

Sauber-Pilot Pascal Wehrlein wird beim GP Belgien in der Startaufstellung um 5 Plätze nach hinten versetzt werden. Beim Boliden des Deutschen musste das Getriebe gewechselt werden. Damit droht ihm ein Start aus der hintersten Reihe. Das Schlusslicht des Feldes dürfte Stoffel Vandoorne bilden. Der belgische McLaren-Pilot wird gleich um 65 Plätze nach hinten versetzt.