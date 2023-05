Aufgrund der Überflutungen in der Emilia-Romagna musste der GP in Imola vom letzten Wochenende abgesagt werden. Die Fahrer kamen so ungewollt zu einer längeren Pause.

Gleichzeitig konnten die Formel-1-Teams durch die Absage Neuerungen im Setup in Imola nicht testen. Wird dies nun im Fürstentum nachgeholt? Marc Surer, Formel-1-Experte bei SRF, verneint: «Eigentlich kann man hier nichts testen. Die Kurven sind so langsam, dass man in Sachen Aerodynamik nicht gross testen kann. Was die Neuerungen wert sind, wird man erst in Barcelona herausfinden.»

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen SRF zwei überträgt wie folgt aus Monaco: Samstag, 15:25 Uhr: Qualifying

Qualifying Sonntag, 14:10 Uhr: Grand Prix Wie gewohnt können Sie die Live-Action auch in der SRF Sport App mitverfolgen.

Zudem äussert sich Surer zu ...

... den Wechselgerüchten um Mercedes-Pilot Lewis Hamilton .

. ... den Chancen von Alfa Romeo auf WM-Punkte am Sonntag.

auf WM-Punkte am Sonntag. ... der unveränderten Streckenführung auf dem Stadtkurs in Monaco.

auf dem Stadtkurs in Monaco. ... zum Glamour-Faktor des Rennwochenendes im Fürstentum.

Ebenfalls verrät der ehemalige Schweizer Formel-1-Pilot, weshalb der japanische Alpha-Tauri-Fahrer Yuki Tsunoda in der letzten Woche eine Schaufel zur Hand genommen hat.