Mit gewonnener Routine und Teamgeist will Alfa Romeo angreifen

Noch etwas mehr als einen Monat dauert es, bis die Motoren wieder aufheulen und die neue Formel-1-Saison in Bahrain lanciert wird. In Hinwil laufen die letzten Vorbereitungen auf Hochtouren. In wenigen Tagen wird der neue Bolide präsentiert, Ende Monat dürfen ihn Valtteri Bottas und Guanyu Zhou erstmals testen.

Für den 23-jährigen Chinesen ist es die zweite Saison in der prestigeträchtigsten Rennserie der Welt. «Ich baute im vergangenen Jahr eine enge Beziehung zum Team auf», sagt Zhou im Interview. Wo sich vor einem Jahr noch alles neu angefühlt habe, nehme er den Vorbereitungsprozess nun viel gelassener und hofft, mit der gewonnenen Erfahrung den nächsten Schritt zu machen.

05:45 Video Zhou: «Hoffe, wir können als Team den nächsten Schritt machen» Aus Sport-Clip vom 01.02.2023. abspielen. Laufzeit 5 Minuten 45 Sekunden.

Bottas' Hilfsbereitschaft

Beim Einleben in die neue Welt sei Teamkollege Bottas, der vor seiner 11. Saison steht, eine grosse Hilfe gewesen: «Auf und neben der Strecke wurden wir ein gutes Team.» Der Finne teilte Anekdoten seiner Debütsaison und konnte die Nervosität des Neulings dadurch lindern. Mit etwas mehr Routine im Gepäck hofft Zhou, Bottas öfter zu fordern, sodass sie zusammen gute Resultate erzielen können.

03:22 Video Bottas: «Freue mich, bald das neue Auto zu fahren» Aus Sport-Clip vom 01.02.2023. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 22 Sekunden.

Vielversprechende Zukunft

Bottas kennt den Prozess der Saisonvorbereitung mittlerweile im Schlaf. Dennoch sei es immer wieder aufs Neue spannend, weil so vieles ungewiss sei: «Man wartet nur auf den Moment, das Auto erstmals zu sehen und wenn der Saisonstart näher kommt, es zu fahren.»

Neue Saison, neues Auto Box aufklappen Box zuklappen Alfa-Romeo wird seinen neuen Boliden am Dienstag, 7. Februar vorstellen. Im Vergleich zur vergangenen Saison gibt es nur geringfügige Regeländerungen.

Es wird eine spezielle Saison sein für Alfa Romeo. Nach dem Einstieg von Audi beim Hinwiler Rennstall gab der italienische Autohersteller bekannt, nach der Saison 2023 aus der Formel 1 auszusteigen. Zudem hat das Schweizer Team mit CEO Andreas Seidl und Alunni Bravi als Teamvertreter zwei neue Männer an der Spitze.

Trotz etwas Wehmut über den Abgang der Traditionsmarke Alfa Romeo sieht Bottas diese Veränderungen gelassen: «Politik ist Teil der Formel 1, aber ich fokussiere mich auf das Fahren.» Als Team stehe man auf einem soliden Fundament mit einer vielversprechenden Zukunft.