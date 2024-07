Dominator Max Verstappen wartet seit 3 F1-Rennen auf einen Sieg. SRF-Experte Marc Surer glaubt an ein erfolgreiches Comeback in Belgien.

George Russell in Österreich, Lewis Hamilton in Grossbritannien und Oscar Piastri in Ungarn: Auf der Siegerliste der letzten drei Formel-1-Grands-Prix sucht man Weltmeister Max Verstappen vergebens. Zwar führt der Niederländer die WM-Wertung noch immer mit 76 Punkten Vorsprung an, doch der Nimbus der Unbesiegbarkeit scheint in dieser Saison endgültig Geschichte.

Auf dem legendären Circuit de Spa-Francorchamps in Belgien will der 26-Jährige auf die oberste Stufe des Siegertreppchens zurückkehren. «Wenn Verstappen nicht wieder die ganze Nacht Sim-Racing spielt und ihm der Schlaf fehlt», dürfte dieses Unterfangen unter einem guten Stern stehen, glaubt SRF-Experte Marc Surer mit einem Augenzwinkern. «Auf dieser Strecke mit vielen niederländischen Fans ist er übermotiviert. Er wird wieder vorne mit dabei sein.»

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Das Renn-Wochenende in den Niederlanden sehen Sie live auf SRF info: Samstag, 15:55 Uhr: Qualifying

Sonntag, 14:20 Uhr: Rennen

Weiter sprechen Surer und Kommentator Oliver Sittler über ...

... das ungute Gefühl, wenn die Fahrer mit Vollgas auf die «Eau Rouge» zufahren.

... den Wechsel von Esteban Ocon zu Haas.

... den vielbeachteten Einstieg von Ex-Ferrari-Chef Mattia Binotto bei Sauber.