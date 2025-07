Red Bull geht beim GP Belgien zum ersten Mal in seiner Geschichte ohne Christian Horner als Teamchef an den Start.

Red Bull startet in die Ära nach Horner – bald ohne Verstappen?

Legende: Nicht mehr im gleichen Team Ex-Teamchef Christian Horner und Noch-Weltmeister Max Verstappen. IMAGO / ANP

Die Formel 1 hatte sich mit einem Knall in die kurze Sommerpause verabschiedet. Nach über 20 Jahren musste Teamchef Christian Horner Anfang Juli bei Red Bull gehen. Sein Nachfolger Laurent Mekies steht vor der grossen Herausforderung, Max Verstappen ein konkurrenzfähiges Auto zur Verfügung zu stellen.

Der Weltmeister soll sich jüngst nämlich mit Mercedes-Teamchef Toto Wolff getroffen haben. Die Spekulationen um einen Abgang des vierfachen Champions wurden so einmal mehr mächtig befeuert. Wolff reagierte darauf gelassen. «Wenn man in der Nähe voneinander Urlaub macht, heisst das noch nicht, dass man auch in der Formel 1 zusammenarbeitet», sagte er dem ORF.

Titel scheint weg

69 Punkte fehlen Verstappen nach Saisonhälfte auf Leader Oscar Piastri – solch ein Rückstand konnte in 75 Jahren Formel 1 nie aufgeholt werden. Der Niederländer betonte zuletzt immer wieder, dass er «ohnehin nicht» um die WM kämpfe.

Das wechselhafte Wetter in den Ardennen könnte ihm aber in die Karten spielen. Vor allem beim GP am Sonntag herrscht eine hohe Regenwahrscheinlichkeit

