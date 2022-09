Das Team Williams musste für den GP Italien einen kurzfristigen Fahrerwechsel vornehmen. Der Niederländer Nyck de Vries ersetzt Alexander Albon.

Der für Grossbritannien startende Thailänder fiel wegen einer Blinddarmentzündung aus. Somit kommt

der 27-jährige De Vries am Sonntag unverhofft zu seinem Debüt in der Formel 1. Der Williams ist allerdings kein unbekanntes Auto für ihn: Im Mai hat er im FW44 ebenfalls anstelle von Albon die erste Trainingseinheit für den Grand Prix von Spanien bestritten.



De Vries, der Formel-2-Meister 2019 und Formel-E-Meister 2021, war in Monza schon am Freitag zum Einsatz gekommen: Im Aston Martin kam er im ersten Training anstelle von Sebastian Vettel zum Zug.