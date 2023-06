Vor F1-Wochenende in Spielberg

In Spielberg wird zum zweiten Mal in dieser Saison nach Baku das neue Sprintformat durchgeführt – der Samstag ist ausschliesslich für den Sprint reserviert. «Die Idee ist nicht schlecht», findet SRF-Experte Marc Surer.

Allerdings gibt er zu bedenken, dass es für die Teams ein riesiger Stress sei. Denn mit diesem Modus können neue Teile nur in einem Training getestet werden, am Freitag muss entschieden werden, mit welchem Boliden man am Sonntag fährt.

Ausserdem diskutiert Surer zusammen mit SRF-Kommentator Michael Weinmann über den Teil-Verkauf von Alpine an ein Hollywood-Konsortium um Ryan Reynolds sowie die möglichen Vorteile von Ferrari, das «dank» des schlechten bisherigen Abschneidens auf mehr Windkanal-Zeit kommt.