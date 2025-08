Vor dem GP in Ungarn erklärt WM-Leader Oscar Piastri, wieso der Titel über McLaren führen dürfte.

Vor GP in Ungarn

Legende: Zu Scherzen aufgelegt Lando Norris (l.) und Oscar Piastri. Keystone/Erwin Scheriau

Oscar Piastri geht kurz nach Saison-Halbzeit in der Formel 1 davon aus, dass die Fahrer-WM zwischen ihm und seinem McLaren-Teamkollegen Lando Norris entschieden wird.

«Ich nehme es an», sagte der australische WM-Spitzenreiter am Donnerstag bei der Medienkonferenz vor dem GP von Ungarn. «Wir sind beide im besten Auto. Es war häufig Lando gegen mich.»

Piastri glaubt, «es zu schaffen»

10 der 13 bisherigen Rennen wurden vom britischen Rennstall gewonnen. 16 Punkte trennen die beiden Kontrahenten, der erste Verfolger Max Verstappen im Red Bull hat bereits 81 Zähler Rückstand. Noch sind inklusive Budapest 11 Rennwochenenden ausstehend.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Das F1-Wochenende in Ungarn zeigen wir Ihnen wie folgt live: Samstag, 15:55 Uhr: Qualifying (SRF info)

Sonntag: 14:20 Uhr: Rennen (SRF zwei/info)

Er habe «viel Vertrauen» in sich, «es zu schaffen», führte Piastri aus, der erst in seinem dritten Jahr Stammfahrer in der Motorsport-Königsklasse ist.

An eine Zuspitzung des Stallduells mit Norris bis hin zur Eskalation – wie es in der McLaren-Geschichte bereits zwischen Ayrton Senna/Alain Prost und Fernando Alonso/Lewis Hamilton passierte – glaubt Piastri weiterhin nicht. Es gebe «viele Gründe», das Duell respektvoll auszutragen.

