Vor Klassiker in Monaco

Nach 4 Saisonrennen ist Alfa Romeo noch ohne Punkte. Ein 11. Platz zum Saisonauftakt in Bahrain ist das bisher beste Resultat des Hinwiler Rennstalls. Trotzdem freut sich Antonio Giovinazzi über die Fortschritte, die das Auto gemacht hat: «Im Vorjahr hatten wir Mühe, um überhaupt ins zweite Qualifying zu kommen. Das gelang uns nun in 3 von 4 Rennen. Wir sind nahe dran an den Punkten.»

Dass das nächste Rennen in Monaco stattfindet, sei eine Chance für Alfa Romeo. «Strassenkurse wie Monte Carlo bieten immer die Möglichkeit, dass etwas Besonderes passiert», so der 27-Jährige. «Das Qualifying wird sehr wichtig sein, denn Überholen ist extrem schwierig.»

Giovinazzi, der selbst in Monte Carlo wohnt, hofft deshalb auf einen turbulenten Rennverlauf. «Ein Chaosrennen – und wir sind bereit, die Punkte zu holen», so der Italiener.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie den Grand Prix Monaco am Sonntag ab 14:20 Uhr auf SRF zwei. Das Qualifying gibt es am Samstag ab 14:55 Uhr auf SRF zwei zu sehen.