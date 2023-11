Die 17-jährige Zürcherin fährt in der kommenden Saison in der F1-Academy. Die Vorfreude ist gross.

Vor Premiere in der F1-Academy

Tina Hausmann ist diese Woche von Aston Martin unter Vertrag genommen worden. Die 17-jährige Zürcherin, die den grössten Teil ihrer bisherigen Karriere im Kartsport verbrachte, wird in der kommenden Saison in der F1-Academy für Prema Racing an den Start gehen und dabei von Aston Martin unterstützt.

Die Vorfreude bei Hausmann ist gross: «Die F1-Academy ist eine unglaubliche Chance für mich. Es ist eine erstaunliche Serie». Sie sei stolz, ein Teil davon zu sein. Die F1-Academy ist ausschliesslich für Fahrerinnen und soll diese vom Kart- an den Formelsport heranführen.

Die Zürcherin, die bei ihrem F4-Debüt im Februar 2023 in Spanien Dritte wurde, stellte am Rande des GP Abu Dhabi klar, dass sie mit grossen Ambitionen antreten wird. «Ich habe hohe Erwartungen an mich. Ich bin da, um zum gewinnen», sagte sie selbstbewusst.

An 7 GP-Wochenenden dabei

Auf Hausmanns Team wartet eine wichtige Vorbereitungszeit, ehe es Anfang März in Saudi-Arabien mit der Saison 2024 losgeht. In Dschidda wird die F1-Academy an einem von insgesamt 7 GP-Wochenenden als Rahmenserie eingesetzt.