Legende: Beherbergt Silverstone zwei GPs? Das schlagen die Veranstalter vor. Reuters

Stuart Pringle nährte am Sonntag die Hoffnung der Formel-1-Fans auf Rennaction. Der Geschäftsführer des GP von Silverstone sagte gegenüber The Guardian, es hätten bereits Gespräche mit der Führung der Rennserie für eine Austragung von zwei Rennen auf der englischen Strecke stattgefunden.

«Wir haben alle Arten der Umsetzung diskutiert, einschliesslich der Ausrichtung von zwei Rennen an einem Wochenende und zwei Rennen an aufeinanderfolgenden Wochenenden», sagte Pringle. «Ich habe volles Vertrauen in unsere Fähigkeit, diese Veranstaltungen durchzuführen. Wir haben viel Erfahrung, viel Wissen, das können wir definitiv abrufen.»

Silverstone Mitte Juli geplant

Der britische Grand Prix soll laut bisheriger Planungen am 19. Juli stattfinden. Aufgrund der Corona-Krise sind bereits 9 der geplanten 22 Saisonrennen abgesagt oder verschoben worden.

Das für Ende Juni anvisierte Rennen in Frankreich wackelt zudem aufgrund der Restriktionen der Regierungen genauso wie das für den 30. August geplante Rennen im belgischen Spa.